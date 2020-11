Virologista alerta: Se tiver estes sintomas, não vá trabalhar

O virologista alemão Christian Drosten deixou um alerta às pessoas para que estas não vão trabalhar, nem contactem com outras pessoas, caso apresentem leves sintomas de constipação.



Christian dá como exemplo sintomas como comichão na garganta ou a congestão nasal que, embora não sejam suficientes para realizar um teste à Covid-19, de acordo com as recomendações do instituto alemão Robert Koch, são sintomas que podem mesmo estar relacionados com a infeção.





O Centro de Controlo de Doenças alemão anunciou que irá priorizar os testes a pessoas com sintomas específicos de Covid-19, desde a pneumonia à perda de olfato ou paladar, por forma a que os recursos possam ser otimizados.

Também por esta razão, Drosten apelou aos cidadãos para ficarem em casa se sentirem "o mínimo sintoma" de uma constipação comum para evitar a propagação do coronavírus.