Vírus pouco conhecido surge em crianças

O vírus sindical respiratório (VSR), conhecido como um vírus sazonal tipíco do inverno, sofreu um aumento de casos nos últimos meses, no Hemisfério Norte. Crianças e bebés são os mais suscetíveis à infeção, noticiou o BBC News.Em março deste ano, várias crianças e bebés deram entrada nas urgências com tosse e, em alguns casos, com dificuldades respiratórias. Em causa estava a infeção por VSR, um insento, mais comum no inverno, que pode causar problemas pulmonares.Ao longo dos meses seguintes os casos de infeção por este vírus, que em anos anteriores tendiam a descer, aumentaram. As infeções tiveram especial impacto no Reino Unido, na Suiça, no Japão e no sul dos Estados Unidos.Os especialistas acreditam que o comportamento estranho do vírus parece ser uma consequência indireta da pandemia do novo coronavírus. O motivo assenta na falta de imunidade que as crianças desenvolveram devido às medidas de higienização da Covid-19."A nossa unidade de UCI ficou novamente sobrecarregada, e desta vez não foi com Covid-19, mas com outro vírus", comentou Rabia Agha, diretora da divisão pediátrica de doenças infeciosas do Hospital infantil Maimonides, em Nova Iorque, nos EUA. No pico do surto em abril, a maioria das crianças internadas em UCI, estavam infetadas por VSR.No Hospital infantil da Universidade de Zurique, o chefe do departamento de doenças infeciosas e epidemiologia, Christoph Berger, avançou que os casos atingiram o pico em junho, disparando para as 183 infeções em julho, números mais elevados do que os das temporadas de inverno anteriores. Acrescentou ainda que o seu hospital estava "lotado, todas as camas estavam ocupadas, foi um desafio" e que teve de transferir bebés e crianças infetadas com VSR para outros hospitais.De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, a maioria das crianças já esteve infetada com VSR por volta dos dois anos de idade, e que a infeção não é alarmante. No entanto, em alguns casos, pode causar bronquiolite, uma inflamação nas partes inferiores dos pulmões.Antes da pandemia do novo coronavírus, os hospitais preparavam-se antecipadamente para os surtos de VSR. Os pacientes de maior risco, como bebés prematuros ou com problemas pulmonares e cardíacos, eram protegidos com palivizumabe, uma injeção de anticorpos que auxilia no combate deste vírus. A inoculação com palivizumabe deve ser administrada todos os meses durante o período ativo do vírus, daí ser muito importante a preparação antecipada para estes surtos.Agha comentou que a nova etiqueta sanitária consequente da pandemia da Covid-19 "realmente ajudou a manter a Covid-19 e outros vírus afastados e que, por isso, uma temporada de VSR foi perdida, e saltar uma temporada implica que as crianças e as mães, que podem passar aos bebés a infeção, não estão a criar os anticorpos necessários".Com efeito, vários países defendem que esta lacuna de imunidade deixará os bebés particularmente vulneráveis ao VSR quando o "mundo reabrir" e que tornará este vírus potencialmente mais poderoso.