Visita de Donald Trump à Irlanda cancelada

Anúncio do cancelamento foi feito pelo governo irlandês.

A visita de Donald Trump à Irlanda, agendada para novembro, foi cancelada por razões de logistíca, segundo avança o governo irlandês.



A Casa Branca não confirmou oficialmente que a viagem foi cancelada, no entanto revelam que os planos de Trump para a visita à Europa em novembro ainda estão a ser finalizados.



O anúncio da visita de Trump à Irlanda tinha surgido em agosto quando anunciou a presença em Paris para a 11ª comemoração do 100º aniversário do fim da primeira guerra mundial.