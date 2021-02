Visita de risco do Papa ao Iraque já tem programa

O programa do Papa Francisco para a visita ao Iraque foi esta quarta-feira anunciado. A viagem papal vai decorrer entre os dias 5 e 8 de março, de acordo com fonte oficial do Vaticano.

A visita apostólica começa dia 5 de março, com a saída do Papa de Roma rumo ao aeroporto internacional de Badgade, onde deverá chegar à tarde.

Boas-vindas oficiais e visita às autoridades civis

A cerimónia oficial de boas-vindas deverá decorrer no Palácio Presidencial em Badgade, seguida de uma visita de cortesia ao presidente. O Papa Francisco vai ainda visitar o corpo diplomático da capital iraquiana neste dia.

Encontro entre padres e religiosos

Ainda relativamente à programação do dia 5, o Papa Francisco vai estar com bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e catequistas na Catedral Siro-Católica de Nossa Senhora da Salvação.

Visita a Najaf e missa na capital

No sábado, o Papa Francisco vai começar por viajar para Najaf, altura em que irá fazer uma visita de cortesia ao Grande Aiatolá Sayyid Ali Al-Husaymi Al-Sistani em Najaf.

À tarde, e após o seu regresso a Badgade, Francisco tem agendada a celebração da Santa Missa na Catedral Caldéia de São José.

Erbil e Mosul

No dia 7 o Papa Francisco partirá para Erbil, capital do curdistão iraquiano, onde, à chegada, deverá ser recebido por autoridades religiosas e civis da região autónoma antes de continuar a sua viagem de helicóptero até Mosul, cidade no norte do Iraque até há pouco controlada pelos terroristas do Daesh.



Ainda da parte da manhã, o pontífice irá de helicóptero até Qaraqosh, onde vai visitar a comunidade Qaraqosh na Igreja da Imaculada Conceição.À tarde, o Papa Francisco regressará a Erbil para celebrar a missa no estádio "Franso Hariri".



No dia 8, o Papa fará uma cerimónia de despedida da parte da manhã, partindo para Itália e chegando a Roma ao final do dia.



País de maioria muçulmana (64% xiitas e 30% sunitas), o Iraque manteve-se desde há muito tolerante a outros credos, nomeadamente cristãos. Os católicos são cerca de 300 mil e não chegam a 1% da população.