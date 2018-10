Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vive aterrorizada por ter feito sexo com o sogro depois da sogra morrer

Mulher tem medo que o marido descubra.

09:14

Uma mulher australiana escreveu para a coluna sentimental do The Sun depois de fazer sexo com o sogro dias após a morte da sogra.



Com cerca de 30 anos, a australiana diz viver com medo que o marido descubra o que aconteceu e afirma sentir-se "terrível".



A mulher acrescenta que vive um casamento feliz há cinco anos e que tem uma filha desse relacionamento.



A sogra morreu de cancro e foi o marido da australiana que pediu que o pai ficasse a viver com eles, por não estar bem. "A mãe do Ben, Josie, morreu de cancro há uns meses, quando tinha apenas 52 anos e toda a família ficou arrasada", conta.



Na carta ao The Sun a mulher revela que foi numa noite com algum álcool que tudo aconteceu. Afirma que tudo foi um erro mas não sabe se deve contar ao marido, Ben.