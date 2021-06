Von der Leyen classifica como "uma vergonha" lei húngara contra "promoção" da homossexualidade

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou hoje a lei húngara contra "promoção" da homossexualidade em menores de 18 anos como "uma vergonha", informando que o executivo comunitário expressará à Hungria as suas "preocupações legais".

"A lei húngara é uma vergonha. E eu já incumbi os meus comissários responsáveis de escreverem uma carta às autoridades húngaras a esse respeito, expressando as nossas preocupações legais antes da entrada em vigor do projeto de lei", declarou hoje Ursula von der Leyen.

Em conferência de imprensa em Bruxelas durante a cerimónia de aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência da Bélgica, a responsável foi questionada sobre a lei aprovada na Hungria contra os direitos das pessoas LGBTQI (lésbicas, 'gays', bissexuais, transgénero, 'queer' e intersexuais), tendo indicado que "este projeto de lei discrimina claramente as pessoas com base na sua orientação sexual e vai contra todos os valores fundamentais da União Europeia".