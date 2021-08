Voos comerciais suspensos no Aeroporto de Cabul

Os voos comerciais foram suspensos no Aeroporto de Cabul após cerca de duas mil pessoas terem invadido este domingo o espaço numa tentativa de fugir ao país, anunciou esta segunda-feira a autoridade do aeroporto citada pelo canal afegão TOLO News.As autoridades pedem que a população não se desloque ao aeroporto após este domingo cerca de duas mil pessoas terem invadido o espaço e tentado forçar entrada nos aviões para fugir do país agora tomado pelos talibãs.As forças militares dos Estados Unidos ainda controlam o aeroporto e já foi mandado um reforço para o local. De acordo com a agência Associated Press, o Departamento de Estado dos EUA já está a tomar medidas esta segunda-feira para controlar a situação.Recorde-se que o presidente do Afeganistão Ashraf Ghani abandonou este domingo de manhã o país após os talibãs cercarem o palácio presidencial numa altura em que se negociava uma "rendição pacífica" e transição de poder para o Emirado islâmico. Ghani justificou a sua fuga do país alegando que só assim poderia evitar "um banho de sangue" no país.Este domingo havia a indicação de que teria ido para o Tajiquistão, mas há relatos de que possa ainda viajar para um terceiro país.