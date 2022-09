Voos de ida para fora da Rússia esgotam após discurso de Putin

Os voos de ida para fora da Rússia esgotaram rapidamente esta quarta-feira, depois do Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado a mobilização de 300 mil reservistas.Putin fez um discurso televisivo, no início da manhã desta quarta-feira, e aumentou o receio, entre a população, de que os homens com idade para combater não possam abandonar o país.O Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que a convocação é limitada a quem tem experiência como soldado profissional e que os estudantes e aqueles que apenas serviram como recrutas não vão ser convocados. Ainda assim, os dados do Google Trends mostraram um pico nas pesquisas da Aviasales, que é o website mais popular da Rússia para a compra de voos.