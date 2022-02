Vulcão entra em erupção em Itália e faz nuvem de fumo de 8 quilómetros

O vulcão Etna, na Sicília, em Itália, entrou novamente em erupção esta quinta-feira e provocou uma nuvem de fumo com mais de oito quilómetros de altura. Este é o vulcão mais alto e ativo da Europa.As explosões de lava iluminaram o céu durante esta noite, segundo a agência Reuters. A erupção aconteceu na cratera sudeste do vulcão, que se encontra a 2.900 metros de altitude.O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália emitiu um alerta vermelho para voos na região. No entanto, até ao momento ainda não foram registados incidentes no aeroporto mais próximo do local.