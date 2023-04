Vulcão russo entra em erupção e expele nuvem de cinzas num raio de 108 mil quilómetros quadrados

Der Vulkan Shiveluch hat über 108.000 Quadratkilometer Asche gespuckt und damit eine Luftfahrtwarnung auf der Halbinsel Kamtschatka ausgelöst. pic.twitter.com/uDTNH9f30F — GeorgeOrwell3 (@george_orwell3) April 11, 2023

O vulcão Shiveluch, um dos vulcões com maior atividade da Rússia, na península de Kamchatka, entrou em erupção, esta terça-feira, desencadeando uma enorme nuvem de cinzas que se propagou numa área de 108 mil quilómetros quadrados, deixando várias aldeias cobertas de poeira vulcânica.Entrou em erupção pouco depois da meia-noite e atingiu o pico cerca de seis horas mais tarde, de acordo com o Instituto Geofísico da Academia das Ciências da Rússia, citado pela agência Reuters.O magma que caiu do vulcão derreteu a neve e provocou um fluxo de lava ao longo de uma autoestrada. Nas aldeias, o manto de cinzas atingiu os 8,5 centímetros de profundidade, o valor mais alto dos últimos 60 anos."A cinza atingiu 20 quilómetros de altura, a nuvem de cinzas deslocou-se para oeste e houve uma queda muito forte de cinzas nas aldeias próximas", disse Danila Chebrov, diretora da equipa que estuda área vulcânica de Kamchatka no Instituto Geofísico da Academia das Ciências da Rússia. "O vulcão estava a preparar-se para isto há pelo menos um ano e o processo continua, embora tenha acalmado um pouco agora", acrescentou.Cerca de 300 mil pessoas vivem na península de Kamchatka, que fica perto do Oceano Pacífico, a nordeste do Japão.Não houve relatos de mortes, embora os cientistas tenham dito que, 15 horas depois, o vulcão ainda estava em erupção.