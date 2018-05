Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Washington e Pequim de acordo sobre redução do défice comercial dos EUA

Comunicado foi avançado pelas duas partes depois das negociações na capital dos Estados Unidos.

20:29

Washington e Pequim concordaram em reduzir "significativamente" o défice comercial dos Estados Unidos, avançaram este sábado as duas partes num comunicado conjunto após negociações na capital dos Estados Unidos.



"Houve um consenso em tomar medidas para reduzir significativamente o défice americano no comércio de mercadorias com a China", escrevem os dois lados sem, no entanto, fornecer números.



A Casa Branca exige uma redução de cerca de 170 milhões de euros do seu défice com o gigante asiático.



No ano passado, os Estados Unidos registaram um défice de cerca de 318 milhões de euros com Pequim.



"A fim de atender à crescente procura pelo consumo chinês e à necessidade de desenvolvimento económico de alta qualidade, a China aumentará significativamente as suas compras de bens e serviços dos Estados Unidos, o que apoiará o crescimento e o emprego dos Estados Unidos", continua o texto difundido pela Casa Branca.



Os negociadores americanos e chineses concordaram ainda avançar com um "aumento significativo" nas exportações dos EUA nos setores agrícola e de energia.



"Os Estados Unidos enviarão uma equipa à China para trabalhar nos detalhes" de um acordo, anunciaram, sugerindo que a delegação chinesa, chegada no início da semana, já deixou Washington.



Os dois países, com fortes laços comerciais e financeiros, iniciaram algumas semanas de negociações delicadas para tentarem encontrar uma solução para a sua disputa comercial após meses de tensões, medidas e ameaças de retaliação comercial de ambos os lados, com o receio de uma guerra comercial com consequências imprevisíveis.



Uma delegação liderada pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, visitou Pequim há duas semanas. Em seguida, uma delegação chinesa, liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu He, amigo íntimo do presidente chinês, havia continuado esta semana as negociações, desta vez na capital federal.



As negociações foram realizadas apenas alguns dias antes do final de um período de consultas sobre novas sanções dos EUA sobre as importações chinesas.