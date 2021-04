"Não foi agressão física. Quando Xanana se encontra com as pessoas pelas ruas, ele gosta de lhes tocar como um pai, de forma muito amigável”, foi assim que Dionísio Babo, presidente da Comissão Diretiva Nacional do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) justificou o facto de Xanana Gusmão, líder do partido, ter esbofeteado os familiares de um homem, de 47 anos, que segundo o governo de Timor-Leste terá...