O Presidente Xi Jinping é o mais poderoso líder da China desde Mao Tsé-Tung, mas o seu ‘sonho chinês’ está só no princípio. Para concretizar a desejada hegemonia económica e política da China, Xi tem vindo a consolidar a hegemonia pessoal. Daí que ninguém espere do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), que este domingo começa em Pequim, outra coisa que não a confirmação de Xi como secretário-geral, líder da comissão central militar e Presidente chinês por um terceiro mandato de cinco anos (a confirmação oficial será em 2023).









