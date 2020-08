YouTube e Google desativam contas de meios de comunicação estatais cubanos

A plataforma de vídeo online YouTube e a Google desativaram na quinta-feira as contas do canal de televisão estatal cubano Cubavisión Internacional e do programa de televisão Mesa Redonda, por violarem as suas regras de serviço.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, os gigantes norte-americanos da internet informaram que o cancelamento se deve a uma alegada "violação das leis de exportação" dos Estados Unidos (EUA), por causa do embargo comercial e financeiro de Washington a Cuba.

Em comunicado publicado no portal Cubadebate, citado pela Efe, os responsáveis do programa de televisão Mesa Redonda protestaram contra "a arbitrariedade" da decisão, "sem direito a reclamar", considerando-a como "censura aos meios de comunicação cubanos".