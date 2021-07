Youtuber morre após cair de uma altura de 200 metros enquanto gravava vídeo

Um youtuber dinamarquês morreu após ter caído de uma altura de 200 metros nos Alpes italianos enquanto filmava um vídeo.O músico Albert Dyrlund era uma popular estrela do Youtube e do Instagram e tinha centenas de milhares de seguidores. Foi a mãe do jovem quem confirmou a morte e pediu privacidade neste momento difícil para a família.O helicóptero com paramédicos ainda foi chamado ao local do acidente mas Albert já estava morto. O comediante estava a filmas conteúdos para o seu canal quando se deu a tragédia. Ficou conhecido com as músicas 'Emoji' e 'Waffles' e com o filme 'Team Albert'.