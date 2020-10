Youtuber incendeia Mercedes-AMG GT 63 S de 220 mil euros por vingança

Nove jerricãs de gasolina, um isqueiro… e meia dúzias de salsichas! Foram estes os materiais que Mikhail Litvin usou para fazer uma fogueira com o seu Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ coupé de 4 portas!

Já com mais de 8 milhões de visualizações no Youtube, o vídeo publicado pelo vlogger russo este fim-de-semana tem uma razão de ser.

Farto das reclamações não atendidas sobre o seu bólide por parte da subsidiária da Mercedes na Rússia, Mikhail Litvin tomou uma decisão radical: deitar-lhe o fogo num descampado e filmar tudo para a posteridade enquanto come salsichas assadas.

O insubmisso proprietário do Mercedes-AMG GT 63 S não olhou a meios. Usou um drone para captar imagens aéreas do "churrasco" e saiu do local ao volante de um vetusto Skoda 110 dos anos 70… que só arrancava de "empurrão"!

São mais de sete minutos e meio para filmar toda a proeza para incendiar um dos mais exclusivos super desportivos do momento.

O topo de gama da marca germânica, que é vendido no nosso país a partir dos 221 mil euros, monta um bloco V8 de 4.0 litros.

Os 639 cv de potência e 900 Nm de binário que debita são passados às quatro rodas por uma transmissão automática de nove velocidades.

Equipado com um diferencial traseiro autoblocante e com a função Drift Mode, "dispara" em 3,2 segundos dos 0 aos 100 km/hora para um "tiro" de ponta de 315 km/hora.