Youtubers abandonaram bebé autista com quem ganharam dinheiro durante anos

Myka Stauffer e James têm mais de 700 mil seguidores no Youtube. O casal norte-americano adotou um menino chinês e após ganhar dinheiro com vídeos do menino, entregou-o a outra família para adoção porque não conseguia "lidar com as suas necessidades especiais".A história do processo de adoção internacional e os desafios diários da família atraíram centenas de seguidores.No entanto, esta semana foi revelado que o casal entregou o menino, com quem estavam desde 2017, para adoção.Myka e James decidiram fazer um vídeo onde explicam o porquê da decisão e onde a mãe aparece a chorar. "Nos processos internacionais há coisas que não são transparentes", afirma James que alega que parte da situação clínica do bebé tinha sido ocultada.O casal tem três filhos biológicos em 2019, Myka escreveu uma carta onde explicava todo o processo de adoção de Huxley.