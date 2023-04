Zelensky visita zona perto da fronteira com Bielorrússia e Polónia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou esta quarta-feira a região de Volhynia, localizada no extremo noroeste do país e que faz fronteira com a Bielorrússia e a Polónia, segundo anunciou nas redes sociais.

"Volhynia. Fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia e a Polónia. É uma honra para mim estar aqui hoje para agradecer aos nossos guardas de fronteira por protegerem a fronteira estatal", disse Zelensky no Telegram, citado pela agência espanhola EFE.

Zelensky também reconheceu o trabalho dos guardas de fronteira na defesa da cidade ucraniana de Bakhmut, no leste do país, onde também estão destacados.

A declaração é ilustrada com um vídeo em que se vê Zelensky a caminhar ao longo de um troço da fronteira marcado por uma vedação de arame.

As filmagens mostram também Zelensky a condecorar guardas da fronteira ucraniana.

Durante a visita, Zelensky discutiu a situação económica, social e de segurança nesta parte da Ucrânia, que Kiev diz ter de proteger da ameaça colocada pela presença de tropas russas em território bielorrusso.

Zelensky foi informado da preparação e do estatuto das unidades militares envolvidas nesta tarefa, de acordo com outra nota oficial publicada na rede social Telegram.

O Presidente ucraniano visitou, na terça-feira, a cidade de Avdiivka, perto de Donetsk, que tem sido um dos pontos mais quentes da frente leste da guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

A guerra contra a Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada como a crise mais grave de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O número de baixas civis e militares não é conhecido, mas diversas fontes, incluindo a ONU, dizem que será muito elevado.