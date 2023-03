Esteve há pouco de férias a apresentadora que se diz ter o lugar em risco na TVI – desde logo porque é a praia, talvez a única, em que Cristina Ferreira poderá voltar a ser feliz. Mas não é a inoportuna ausência com chuva no canal que me espanta, antes o facto de Maria Botelho Moniz não aproveitar a maior oportunidade profissional da sua vida para tratar da imagem.









