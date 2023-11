As guerras na Ucrânia e na Palestina entram-nos em casa todos os dias. Bombardeamentos consecutivos, cidades arrasadas, milhões em fuga, fazem-nos lembrar de um mundo que muitos diziam extinto. Com a queda do Muro de Berlim, os líderes europeus acreditaram que podíamos usar os “dividendos da paz” e viver à custa da proteção dos americanos.









