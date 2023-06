A Contraofensiva da Ucrânia ganha forma. Representa um esforço desesperado para expelir as forças invasoras.



Está, porém, a ser conduzida em condições difíceis. Os ucranianos têm que atacar as posições defensivas russas de frente pois não as podem envolver pelos flancos (ou verticalmente), como seria desejável.









