Portugal está em 13.º lugar do ranking esta época ao fim de duas jornadas europeias. Se ninguém está preocupado, devia estar. É um caminho muito perigoso se olharmos a uma distância temporal de 4 a 5 anos e que pode ter repercussões gravíssimas no futebol português. Se este ano já estamos a sentir na Liga portuguesa os efeitos de pressão do apuramento para a Champions no final da época, imagine-se o que seria se as coisas piorassem… muito.









