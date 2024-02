Aliada à verdadeira novela do crime que é a investigação à claque Super Dragões, no FC Porto há umas eleições importantes em disputa onde o novo e o velho se defrontam de forma tão clara como poucas vezes vimos. De um lado, Jorge Nuno Pinto da Costa e a imensidão de títulos conquistados, mas acoplados a uma gestão financeira desastrosa e uma convivência demasiado próxima com figuras criminosas agora investigadas a fundo e a quem os bilhetes parecem ter proporcionado uma vida bem acima das possibilidades.









Ver comentários