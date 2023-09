Há problemas que são bem mais fáceis de identificar do que encontrar a solução. É assim na vida como na morte, tais as doenças que ainda nos assolam e para as quais ainda não temos cura. O futebol português parece ser um destes problemas, em que é muito pouco complicado assinalar o que vai errado mas cujo acerto se torna complicadíssimo, tal a má vontade dos intervenientes.









Ver comentários