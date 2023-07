O Ministério Público acusou 13 elementos dos No Name Boys de crimes de roubo, ofensas à integridade física, violação agravada, gravações ilícitas, coação agravada, desobediência, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes. Já todos sabíamos que há criminosos infiltrados nas claques e que os NN têm no seio muita gente pouco recomendável, tantos são os casos em que têm estado envolvidos.









