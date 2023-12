Mariana Rocha Assis é um dos últimos casos. Um hacker ameaça divulgar fotos dela, nua, produzidas com a ajuda da tecnologia artificial (AI). Não entrando no debate do que é o perigo das novas tecnologias ao serviço dos criminosos, prefiro falar do que têm de aguentar as mulheres portuguesas (e claro que as outras) quando estamos em novembro de 2023 e a igualdade, respeito, solidariedade ou género já nem deviam ser questão.









