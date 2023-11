As claques já foram uma parte muito importante do espetáculo futebolístico em Portugal. Infelizmente para os amantes do desporto-rei e os bem-intencionados que ainda ali andam, muitas delas foram aprisionadas por lideranças criminosas ou ultras radicais que do futebol em si querem saber muito pouco, antes dedicando-se ao espalhar da violência ou a negócios adjacentes que lhes garantem o bem-estar na vida.









