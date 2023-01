A ASAE inicia o ano de 2023 com um sem número de dificuldades que não auguram nada de bom para o organismo.



O parque automóvel da ASAE, passados 17 anos, permanece na maioria o mesmo, sendo que, das 170 viaturas que o compõem, menos de metade estão operacionais.



No que respeita aos edifícios onde estão instaladas as delegações da ASAE, a maioria tem décadas e não tem sido alvo de manutenção ou intervenções de fundo.









