Nas últimas semanas têm sido frequentes as operações da ASAE para verificação do cumprimento das regras de controlo da pandemia COVID-19, sendo relevante alertar para dois aspetos ocultos: O 1ª é o facto destas operações ocorrerem maioritariamente em horário diurno, de 2ª a 6ª (neste último caso, por vezes, até às 24h), ficando descurado, salvo situações pontuais, as ações aos fins de semana e feriados, altura em que a afluência de clientes é maior e as regras mais exigentes.