O mundo está a viver um conjunto de crises de longo prazo que põem em causa principalmente as populações dos países mais vulneráveis: uma crise climática, com todas as consequências que presenciamos de ondas de calor, a secas e cheias, uma crise de biodiversidade, com a destruição de muitos ecossistemas fundamentais para o planeta pelos serviços que prestam, e ainda uma crise de recursos, em que consumimos muito mais do que a natureza renova.









