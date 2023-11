Leonor de Borbón e Ortiz fez ontem 18 anos e fê-lo assumindo novas responsabilidades como princesa herdeira. Num país com tendência à esquizofrenia, onde pouco ou nada é consensual, o aniversário da mulher que um dia será chamada a ser rainha superou todas as expectativas. No país vive-se uma autêntica ‘Leonormania’ e até os mais monárquicos ficaram surpreendidos.









Ver comentários