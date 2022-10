Os orçamentos de Ciência e Tecnologia têm sido, em Portugal, bastante pobres. Em Outubro de 2021, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor não conseguiu mais do que 3125 milhões de euros, o que representava um acréscimo de 4,5% em relação ao ano anterior. Precisávamos de muito mais para ultrapassar a nossa situação de investimento muito abaixo da média europeia: em 2020, gastámos 1,6% do PIB quando a média europeia foi de 2,3% (números do Eurostat).









