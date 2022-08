José Pereira Coutinho (nada a ver com o João Pereira Coutinho, colaborador desta Revista) é doutorado em Sociologia pelo ISCTE-IUL e investigador do Centro de Investigação em Teologia e Estudo de Religião, da Universidade Católica Portuguesa. O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa deu recentemente à estampa um seu livro intitulado ‘Religião em Portugal Análise Sociológica’ que não deixará de despertar a curiosidade daqueles que se interessam pelas correntes do sentimento religioso – pois é de um sentimento que se trata – do nosso país.









