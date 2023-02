Devo começar por explicar que a Madonna de hoje em dia diz-me quase tanto como a Madonna de 1984, eu constrangida na pré-adolescência com fraco domínio do inglês e ela, ambígua, a cantar ‘Like a Virgin’ para todas as outras miúdas dos subúrbios que sonhavam ser vampes. Entre a Veneza, a gôndola e o leão do teledisco dos anos 80 e os treinos do filho, Banda, na academia do Benfica, passou aquilo que passa por todos: tempo.









