Aconselharam-me a não dar a outra face, que se me batessem, "bate!". Evidentemente, não teve de acontecer muitas vezes porque depressa se tornou claro no recreio que se me batessem, batia sempre. Com o tempo, a ameaça ancorada na prática repetida dispensou qualquer atitude de força e de alguma forma acabei por "subjugar o inimigo sem lutar", e sem ter lido Sun Tzu porque não tinha bonecos.