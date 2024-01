Aquilo que mais me impressionou em ‘Mulheres do Meu País’, de Maria Lamas, que retrata o território português, maioritariamente rural, no fim dos anos de 1940, não é a pobreza pesada, que desabriga, que faz permanentemente ranhosos do frio os filhos e embrutece os pais, maioritariamente analfabetos, a doença e a morte, no isolamento dos ajuntamentos de casas de pedra, muitas vezes muito sujas, que se partilham com os animais e as colheitas, longe de tudo;









