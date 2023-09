Vale o que vale, no Dia da Árvore pelo menos ainda se plantam umas quantas. O calendário contemporâneo está mais cheio de boas intenções do que de dias santos. Ontem foi Dia Internacional pela Igualdade Salarial; hoje, tudo igual como habitualmente. A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) notificou, desde fevereiro, mais de milhar e meio de empregadores por terem pago diferentemente, pelo mesmo trabalho, a homens e a mulheres, em empresas com 50 ou mais trabalhadores.









