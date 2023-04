Se Putin se queixava de ter a NATO à porta, sendo essa uma das justificações para a invasão da Ucrânia, agora é tê-la ao colo. Desde 1999, ano em que o último país do Pacto de Varsóvia aderiu à Aliança Atlântica, que não havia justificação para a azia da Rússia autocrática que se instalou aos poucos no Kremlin, a bem da verdade escassa década após a queda do muro de Berlim.









