A metade de Jorge de Sena

Tinha um século de vida e décadas de dedicação a um homem que foi o seu grande amor e o autor com quem colaborou intensamente. Chamava-se Mécia de Sena e foi mulher de Jorge de Sena que, falecido com 56 anos, a deixou numa longa viuvez, com nove filhos e com a missão de proteger os direitos e todos os aspectos relacionados com a obra do escritor. Muito fez, sempre com inexcedíveis competência e dedicação, nesse domínio.