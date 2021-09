A morte do compositor Mikis Theodorakis, aos 96 anos, num hospital de Atenas, representa uma grande perda para a cultura europeia, que ele representou durante décadas com o seu grande talento musical e com a sua assumida combatividade como militante comunista.Estudou em Paris com Olivier Messiaen. Em 1964, aceitou o convite para compor a banda sonora de ‘Zorba, o Grego’, protagonizado por Anthony Quin, que obteve um grande êxito internacional.