Animais não merecem abandono

Em Portugal houve 42 mil animais abandonados no ano anterior, número que é preocupante porque representa uma situação de grande sofrimento para muitos milhares de pessoas que, mesmo sem recursos financeiros adequados, estão afectivamente ligadas e dependentes do seu cão ou do seu gato.



A crise que se vive no sector da habitação e o agravamento perceptível das condições de vida levam muitas pessoas, por irresponsabilidade ou constrangimento financeiro, a prescindirem da companhia dos seus animais do coração que não têm vias de protesto que os possam salvar ou libertar do fantasma da rua.









Ver comentários