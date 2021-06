Quem está atento à situação internacional sabe que a correlação de forças internacional se alterou desde que Trump, sempre agressivo e circense, deixou a Casa Branca pela força do voto.Biden é um político experiente que fortaleceu as suas qualidades como vice-Presidente de Barack Obama. Coerente com a tradição do Partido Democrata, sempre se preocupou com o tema dos direitos humanos e também com ...