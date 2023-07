Milan Kundera, nascido em Brno no dia 1 de abril de 1929, teve uma das frases mais célebres da sua extensa carreira em que afirma "os arquivos da polícia são o nosso único passaporte para a imortalidade". Foi autor de importantes obras como ‘A Brincadeira’, o ‘Livro do Riso e do Esquecimento’ e afirmou também que o "homem, essa criatura que aspira ao equilíbrio, compensa o peso do mal com que lhe partem a espinha com a massa do seu ódio".









Ver comentários