O Presidente da República condecorou dois oficiais generais com a Grã-Cruz da Ordem de Avis, tendo as condecorações sido destinadas a consagrar as duas carreiras militares. Um dos condecorados foi o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, nascido em Moçambique em 1960 e sendo o coordenador reconhecido e prestigiado da estrutura que tem a responsabilidade vacinar o maior número possível de cidadãos nacionais.