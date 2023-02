Os indefetíveis adeptos do Corinthians, um dos maiores e mais titulados clubes brasileiros, viveram esta semana uma alegria com que todos sonhavam, mas com que poucos contavam. Em nome do racionalismo, quem se atreveria a prognosticar que o Flamengo, o grande e vaidoso Flamengo, senhor de tantas taças e honrarias, o clube com a maior legião de adeptos do mundo, cairia aos pés do Al-Hilal nas meias-finais daquela competição a que a FIFA, pomposamente, chamou de Mundial de Clubes?









