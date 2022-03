Sim, adoramos as nostálgicas salas de cinema, com ou sem pipocas (no meu caso, sem), onde vamos desde que nos conhecemos como gente. Mas, vamos lá ser sinceros, também adoramos a alegria de ver um bom filme em casa, no nosso sofá confortável, interrompê-lo quando nos apetece, retomar 2 minutos ou 2 dias depois, de acordo com o entusiasmo e o sono.