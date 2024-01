Isto de ser “marido” ou “mulher” de alguém e ser mais conhecido por isso do que pela profissão ou papel social que se desempenha é um aborrecimento. Podíamos gastar o espaço desta crónica a dar exemplos de “esquecidos”, mas vamos focar-nos num que, passo a passo, foi sabendo ganhar o seu lugar nos vários mundos em que se mexe - entre eles a televisão - para ser muito mais do que o “marido do Goucha”.









