Brexit entre parêntesis

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Faltam dez dias para o Brexit (ou não). O primeiro-ministro, Boris Johnson, pediu um novo adiamento à UE (mas enviou uma segunda carta a dizer que, na realidade, não o quer). O parlamento vota hoje o acordo do Brexit (se os deputados e o ‘speaker’ Bercow deixarem). A oposição trabalhista garante que nunca votará a favor de um acordo "pior do que o de Theresa May" (a não ser que inclua um novo referendo).Confusos com todos estes ... < br />