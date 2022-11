Nasci apenas cinco meses depois de Cristiano Ronaldo, embora com o meu rabinho ligeiramente menos virado para a lua no que à arte de jogar à bola diz respeito. E por ligeiramente entenda-se uma ou outra diferença: o meu pé preferencial é o esquerdo e Ronaldo tem 819 golos na carreira, cerca de mais 819 do que eu.









Ver comentários