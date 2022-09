Constitui uma das principais atribuições da Ordem dos Advogados a defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdade e garantias dos cidadãos. Neste âmbito, a Ordem dos Advogados há muito que se preocupa com o verdadeiro flagelo da violência doméstica no nosso país, havendo dados que apontam para uma média de 54 crimes por dia, sendo as vítimas principalmente as mulheres e as crianças.









